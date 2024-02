Bordeaux, ansia per Elis: operato al cervello dopo uno scontro di gioco, è in coma farmacologico

Ore di apprensione in casa Bordeaux per Elis. L’attaccante che ieri al 10′ del match contro il Guingamp si è scontrato con un avversario in un duello aereo avendo la peggio.

Il calciatore, uscito dal campo in barella ma coscente, è stato subito trasportato all’ospedale di Bordeaux per accertamenti, dove è stato posto in coma farmacologico, considerata la natura del trauma cranico subito.

I medici hanno poi deciso di operarlo al cervello durante la notte. Come riportato da “l’Equipe” l’esito sarebbe positivo e servirà attendere qualche ora per valutarne lo stato di salute generale e evocare eventuali conseguenze.