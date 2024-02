Europa League: Sporting Lisbona-Atalanta slitta di un giorno. I dettagli

Oggi a Nyon sono stati sorteggiati gli ottavi di finale di Europa League e l’Atalanta ha pescato lo Sporting Lisbona. Inizialmente il match era in programma martedì 5 marzo ma la Uefa ha comunicato di aver slittato la gara di andata di un giorno. I bergamaschi giocheranno dunque mercoledì 6 marzo in quanto non si possono giocare due partite di Europa League nello stesso giorno. Il Benfica, da Campione di Portogallo in carica, aveva la precedenza sui biancoverdi e per questo motivo il massimo organo europeo ha optato per questo cambio di programma.

