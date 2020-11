In arrivo un nuovo bonus per le famiglie in difficoltà, stavolta ci sono gli sconti alle bollette.

Infatti secondo quanto riporta “Teleclubitalia.it”, dal prossimo anno è previsto, infatti, uno sconto diretto sulle bollette di luce, gas e acqua per i nuclei familiari composti da molte persone e che siano in una condizioni di disagio economico.





L’agevolazione sarà in automatico, non bisognerà richiederlo e riguarderà le famiglie numerose e con basso reddito.

I requisiti saranno i seguenti: appartenere a un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure a appartenere a un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro. Tra i beneficiari anche i titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per ottenere l’attestazione Isee utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.)