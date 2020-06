Per quanto riguarda il Bonus Covid, sul sito dell’Inps è disponibile la funzione per inoltrare la domanda per l’indennità Covid-19 relativa al mese di maggio 2020. La misura straordinaria di sostegno al reddito è infatti riconosciuta a:

liberi professionisti con partita IVA, compresi partecipanti a studi associati/società semplice;

con partita IVA, compresi partecipanti a studi associati/società semplice; collaboratori coordinati e continuativi (rinnovo bonus di maggio in automatico per i beneficiari di marzo);

coordinati e continuativi (rinnovo bonus di maggio in automatico per i beneficiari di marzo); stagionali del turismo e stabilimenti termali (rinnovo bonus di maggio in automatico per i beneficiari di marzo).

Come riporta Pmi, ad eccezione dei liberi professionisti, il bonus sarà rinnovato automaticamente per le mensilità di aprile e maggio (ove previsto) senza nuova istanza. I lavoratori dello spettacolo devono inviare domanda per aprile se non già presentata per marzo. Per le indennità dei nuovi beneficiari (stagionali non del turismo, intermittenti, autonomi occasionali e incaricati di vendita a domicilio), basta invece inviare una domanda unica per marzo per avere poi il bonus da 600 euro anche per aprile e maggio. Ecco qui di seguito le categorie di lavoratori con diritto al bonus Covid-19 per marzo, aprile o maggio, in base a quanto previsto dai due decreti Cura Italia e Rilancio: