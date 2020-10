Per l’emergenza Coronavirus è stato attivato un link sul sito dell’Inps con tutte le misure per fronteggiare le ricadute economiche dovute al virus.

Il servizio dedicato al “Bonus Covid” permette di inoltrare domande per accedere alle indennità predisposte in favore dei lavoratori, anche autonomi, le cui attività risentano dell’emergenza economica e sociale derivante dalla pandemia. Ciò riguarda sia i lavoratori stagionali o i lavoratori in somministrazione dei settori turismo.





Possono fare domanda anche gli intermittenti e i lavoratori autonomi occasionali, oltre agli incaricati di vendita a domicilio. Compresi nelle categorie che possono richiedere l’indennità ci sono anche i lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e un reddito derivante non superiore a 35.000 euro.

(Clicca qui per vedere tutti i bonus per l’emergenza)