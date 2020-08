Tiene banco in parlamento lo scandalo “Furbetti”, coloro che hanno usufruito del bonus da 600 euro per le partite Iva per l’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riporta “La Repubblica”, il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, è pronto a rilevare i nomi dei parlamentari che hanno usufruito del bonus alla camera.

nomi saranno inoltrati al presidente della Camera già oggi, se il presidente Roberto Fico ne farà formale richiesta. Intanto la Lega ha deciso di non ricandidare i suoi esponenti che hanno preso il bonus.