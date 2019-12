«Punto col Palermo? Sono orgoglioso per la prestazione dei ragazzi, venire a prendere un punto al Palermo non è facile. Io sono cresciuto con quei ragazzi in curva durante l’era Arcoleo, con qualsiasi risultato sarei andato sotto la curva». Queste le parole rilasciate dal tecnico del Palermo Pergolizzi al termine del match pareggiato contro il Troina.