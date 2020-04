Il direttore sportivo della Cremonese, Bonato, ha parlato a “Tuttomercatoweb.com”. Ecco le sue parole: «Oggi è prematuro parlare di ogni cosa, ci adegueremo alle decisioni che verranno prese nel rispetto delle norme di sicurezza per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Non sarebbe il massimo – dice Bonato -. A fine aprile si cercherà di capire se il campionato potrà essere portato a termine. Ma faccio un esempio: se si riprendesse e l’Ascoli giocasse ad Ascoli, il Frosinone a Frosinone e noi… a Bari non ci sarebbe equità. Aspettiamo che le idee siano più chiare. Sono allarmato perché i medici abbastanza pessimisti, è giusto tenere conto dell’emergenza ma – conclude il direttore sportivo grigiorosso – non si possono penalizzare la squadre del territorio».