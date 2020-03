Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, ha parlato dell’emergenza Coronavirus, chiedendo un ritorno alla normalità. Di seguito il suo messsaggio, riportato da “TMW”: «I mezzi di sussistenza delle famiglie devono essere salvaguardati. Dobbiamo tornare alla normalità. Ci sono alcune autorità statali e municipali che devono abbandonare le politiche della terra bruciata come il divieto di trasporto, la chiusura di attività commerciali e il confinamento di massa. Nel mio caso, data la mia storia atletica, se dovessi essere infetto la cosa non mi preoccuperebbe. Per me non sarebbe niente più che un’influenza o un raffreddore»