Il Bologna è alla ricerca di un terzino, il club di Joe Saputo vuole riportare in Italia una vecchia conoscenza del nostro campionato. Infatti secondo quanto riporta “Calcio.fanpage.it” la società emiliana ha messo nel mirino Yuto Nagatomo, terzino ex Inter che milita attualmente nel Galatasaray. Il giocatore sta riflettendo su un possibile ritorno in Italia, l’unico nodo è l’ingaggio del terzino, ma dalla Turchia danno l’accordo per fatto.