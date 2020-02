Alla fine Bojinov ha deciso la sua prossima squadra. Ecco le parole rilasciate dal centravanti a “Sportal”: «Sì, vado a Catania. Ieri ho detto che avevo un accordo con Cristiano Lucarelli. È vero che Pescara ha mostrato un forte desiderio di avermi, ho parlato con il Presidente e l’offerta finanziaria era quasi doppia. Non ho preso l’aereo la mattina perché avevo bisogno di valutare appieno la situazione e ho dato la parola a Lucarelli, che era il mio idolo mentre giocavo in Serie A. Non ho più 20 anni, ho due figli ed è bello rispettare la parola data. Catania è una squadra che merita un posto migliore di quello che ha attualmente. Voglio aiutare, con la mia esperienza, i giovani e la squadra a conquistare la Serie B. Sono consapevole che ci vorranno alcune settimane per essere in forma ottimale, ma ho piena fiducia in Lucarelli. Ci aiuteremo a vicenda».