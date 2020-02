Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Emanuele Calaiò si trova adesso a Coverciano dove sta frequentando il corso per diventare ds. Ecco le sue parole rilasciate a “Tuttomercatoweb.com”: «Io ho smesso di giocare cinque mesi fa e appena concluso il percorso il direttore Fabiani – che ringrazio al pari di Lotito e Mezzaroma – mi ha dato un ruolo importante che è quello di responsabile del Settore Giovanile. Io insieme ad Alberto Bianchi gestiamo tutto il Settore Giovanile, dalla Primavera ai ragazzini. E’ questo è un ruolo di responsabilità importante. Lavoriamo coi ragazzi, per farli crescere e con l’obiettivo di lavorare poi in futuro con i grandi. Vorrei innanzitutto mettere a disposizione degli altri passione e competenza anche da dirigente. Vorrei diventare dirigente ad alti livelli in Società dove sono stato bene, club come Parma, Catania, Siena, Napoli o Genoa. Mi auguro di arrivare a fare il dirigente in una di queste società che sono molto importanti».