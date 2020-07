Per la Fiorentina, terminata l’avventura dell’attaccante al Besiktas, si sta aprendo una possibilità concreta. Secondo quanto riporta “Fiorentinanews.com”, infatti, potrebbe cederlo al Benevento. La formazione sannita il prossimo anno giocherà in Serie A dopo la promozione conquistata sul campo ed ha la voglia di costruire una squadra ambiziosa per puntare ad una salvezza tranquilla. Per questo Boateng potrebbe essere protagonista tornando accanto ad un personaggio che conosce molto bene come Filippo Inzaghi. Da valutare, nel caso, ci sarebbe la formula per la cessione, anche se il prestito resta la soluzione più probabile.