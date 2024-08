Blin: «A Palermo c’è un bel progetto. Società farà di tutto per andare in Serie A»

Mentre il calciomercato estivo infiamma le passioni dei tifosi, il Palermo continua la sua preparazione pre-campionato a Manchester, una tappa che si sta rivelando cruciale per le ambizioni del club siciliano nella prossima stagione di Serie B. In questo contesto, l’attenzione si concentra su Alexis Blin, il recente innesto nel roster rosanero, il quale ha condiviso le sue prime impressioni in un’intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport.

Alexis Blin, parlando direttamente dall’Inghilterra, ha espresso entusiasmo e determinazione per la sua nuova avventura: «Prima di venire a Palermo, ho avuto un dialogo approfondito con il Direttore. C’è un progetto ambizioso qui e non posso che lodare il Lecce, la mia squadra precedente, ma ora il mio impegno è tutto per il Palermo. Sono qui per lottare ogni giorno per questa maglia».

Quando gli è stato chiesto il motivo della scelta di giocare in Serie B, Blin ha sottolineato l’irrilevanza della categoria di fronte al progetto sportivo: «A me interessa il progetto della società, che punta con decisione alla promozione in Serie A. Noi giocatori dobbiamo affrontare ogni partita con il giusto atteggiamento».

Un’altra figura chiave in questo periodo di preparazione è il tecnico Alessio Dionisi. Blin ha condiviso alcune riflessioni anche su di lui, evidenziando l’influenza positiva che ha avuto nei suoi primi giorni al club: «Avevo parlato con mister Gotti, che mi ha parlato molto bene del tecnico e del suo staff. Posso dire che mi sono trovato molto bene in questi primi giorni di allenamento».