Bizzarra scelta di un ex Barca: cambia nome e si fa chiamare Goku, in onore di Dragon Ball

Bizzarra la storia di Joan Roman, ex calciatore delle giovanili di Barcellona e Manchester City. L’attaccante, secondo quanto riporta “Fanpage.it” ha preso la decisione di chiamarsi Goku, in onore del popolarissimo manga Dragon Ball.

Roman ha voluto spiegare in una diretta su Instagram la decisione di chiamarsi Joan Goku, di seguito le sue parole:

«Sono grato a Joan per tutto quello che ho vissuto. Il positivo e gli insegnamenti che mi ha lasciato, ma ora sono Goku. Ho scelto questo nome perché mi sento identificato con i valori che per me rappresentano: perseveranza, empatia, crescere di fronte agli ostacoli, luce e positività».