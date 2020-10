«Per noi è stata una settimana stupenda. Dopo questa fantastica vittoria contro il Palermo, è successo che Davide ha battuto Golia. E’ stata una settimana mervagliosa, devo fare i complimenti a questi ragazzi che hanno grande cuore. Senza una preparazione correvano più degli avversari. Vanno fatti i complimenti ai ragazzi.

Per come eravamo messi non mi immaginavo di fare punti oggi. Ma questi sono uomini, hanno gestito bene le forze e si sono allenati bene. Ho visto grande sacrificio in questi ragazzi. Si è vista anche la mano del mister che ha anche cambiato modulo.





Mansour? Il suo gol è una grande soddisfazione. Fino all’anno scorso giocava nell’Eccellenza, all’Ancona, e vederlo segnare contro il Palermo ti da una grande soddisfazione. Oggi è stata premiata la sua voglia e la sua determinazione».

Queste le parole rilasciate da Livio Scuotto, dirigente del Bisceglie, al termine del match contro il Palermo. In basso il video dell’intervista.