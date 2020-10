Domani, 18 ottobre, alle ore 15 il Palermo sarà ospite del Bisceglie per disputare la 5^ giornata di campionato. La squadra rosanero andrà alla ricerca della prima vittoria stagionale, ma non sarà facile perché i padroni di casa sono reduci dal successo ottenuto contro il Foggia e cercheranno di confermarsi.

La gara, che per via delle norme anti-Covid è a porte chiuse sarà disponibile sulla piattaforma Live-Now, che permette di acquistarla al costo di €3,99. Per attivarlo clicca al link qui di fianco: CLICCA QUI