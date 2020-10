Non riesce a vincere il Palermo di Roberto Boscaglia, ancora una brutta prestazione per i rosanero. Termina 2-1 contro il Bisceglie, di seguito le pagelle del match targate: “Ilovepalermocalcio“:

PELAGOTTI: L’estremo difensore rosanero può fare ben poco su entrambi i gol della squadra pugliese. Nella seconda frazione non corre pericoli. VOTO: 6





ALMICI: Brutto esordio per il nuovo acquisto del Palermo che non sale in tempo per mettere fuorigioco Mansour sul 2-0 del Bisceglie. Batte il calcio d’angolo da cui scaturisce il gol di Luperini. VOTO: 5

LANCINI: Il centrale difensivo continua lo stesso copione visto nelle prime tre uscite dei rosanero. Disattento e sempre in apprensione. VOTO: 4,5

CRIVELLO: Il difensore di Mondello rientra titolare, ma è protagonista di una pessima prestazione. Si perde Mansour per il 2-0 dei nerazzurri. VOTO: 4,5

CORRADO: L’ex Arezzo non spinge sulla fascia ed è colpevole insieme a Crivello del gol del 2-0 del Bisceglie, si fa imbucare dal passaggio fintrante che mette in porta Mansour. VOTO: 4,5

Dal 72′ FLORIANO: L’attaccante italo-tedesco trova finalmente un pò di spazio, ma entra in una partita complicata. Prova qualche dribbling ma si perde tra le maglie nerazzurre. VOTO: 5,5

ODJER: Il centrocampista ghanese è uno dei pochi che ci crede su ogni pallone, mette grinta e aggressività. Purtroppo non chiude in tempo sul gol di Maimone. Prende un giallo nella seconda frazione. VOTO: 6 –

Dal 67′ BROH: Prova a innescare Saraniti con qualche verticalizzazione. Tenta di dare ordine al centrocampo rosanero. VOTO: 5,5

LUPERINI: Prova a essere pericoloso con qualche inserimento, ma non riesce a impensierire più di tanto la porta di Russo. Nel secondo tempo segna il gol che accorcia le distanze, il primo gol del Palermo in Serie C VOTO: 6 +

KANOUTE: Insieme a Valente è praticamente inoperoso. Tocca pochissimi palloni ed è anche lui assente come tutto il reparto offensivo rosanero. VOTO: 5 –

Dal 45′ SANTANA: L’argentino non entra mai nel vivo del gioco ed è poco servito dai compagni. Al 70′ ha l’occasione per accorciare le distanze, ma non inquadra la porta di testa. Prende un’ammonizione. VOTO: 5

RAUTI: Svaria molto, ma i difensori del Bisceglie lo fermano sempre. Prova sottotono anche per il giovane ex Torino. Nel secondo tempo prova una rovesciata, ma è in fuorigioco. VOTO: 5

VALENTE: Un fantasma sulla fascia. Non salta mai l’uomo l’ex Carrarese e non riesce a servire le punte in area di rigore con qualche cross. Praticamente nullo. VOTO: 5

dal 75′ SILIPO: Il giovane ex Roma entra e prende subito un’ammonizione per fallo su Cittadino. Non si fa vedere un granchè. VOTO: 5,5

LUCCA: Il giovane attaccante non entra in partita, praticamente assente in fase offensiva. Si fa anticipare sempre dai difensori del Bisceglie e sbaglia anche qualche appoggio. VOTO: 5 –

Dal 45′ SARANITI: Non pervenuto. Si fa vedere solo per qualche sbracciata in area di rigore e qualche spizzata di testa per i compagni. VOTO: 5

BOSCAGLIA: Prestazione da film horror per il Palermo del tecnico gelese. I rosa non si rendono mai pericolosi e si fanno infilare in contropiede dai pugliesi. Adesso la classifica si fa complicata con 3 sconfitte e un pareggio in 4 partite. VOTO: 4,5

BISCEGLIE: 1 Russo ( 6); 4 De Marino (6), 5 Priola (C) (6), 6 Vona (6,5), 3 Giron (5,5 ); 23 Maimone (7), 8 Cittadino (6,5), 16 Pelliccia (5,5); 11 Rocco (6,5), 9 Vitale (6) dal 62′ Padulano (6) , 7 Mansour (7) dal 55′ Sartore (6). All. Bucaro (7).