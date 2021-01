Il direttore sportivo del Bisceglie Livio Scuotto è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com.

Queste alcune sue parole: «Nel momento migliore abbiamo avuto 18 tesserati positivi, mettici i recuperi delle sfide ravvicinate soprattutto contro squadre molto importanti. La vittoria con il Teramo è stata un toccasana, abbiamo chiuso in bellezza dopo un periodo complicato. Noi abbiamo avuto, oltre il Covid, di tutto e di più. Ci siamo adeguati e siamo andati avanti.





Adesso stiamo provando a muoverci in un mercato come quello di gennaio difficile. Siamo stati fortunati ad aver preso un grande giocatore come Romizi che è ancora nel pieno della sua carriera. Vediamo se troveremo qualche profilo in grado di farci fare il salto di qualità, piano piano metteremo qualche tassello.

Cerchiamo un attaccante però non vogliamo prendere tanto per prendere, se c’è qualcuno che possa farci fare il salto di qualità lo faremo».