Intervenito ai microfoni di “Tuttocalciopuglia.com”, Vito D’Addato, responsabile della comunicazione del Bisceglie, ha parlato della posizione del club in vista della possibile riammissione in Serie C. Ecco le sue parole:

«Aspettiamo la giornata di domani per l’ufficialità, siamo di fronte all’inizio di una nuova era. Ringraziamo l’avvocato Di Cintio che ci ha assistiti, speriamo di non dover ricorrere ad un nuovo ricorso. Noi siamo pronti per la Lega Pro».