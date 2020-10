Il difensore della Fiorentina, Biraghi, ha parlato del momento del club dopo la vittoria contro l’Udinese arrivata oggi.

«Siamo un’ottima squadra, è il mio terzo anno qua ed è la Fiorentian più forte. C’è qualità ed esperienza, penso che piano piano stiamo amalgamando il gruppo. Dobbiamo pensare di domenica in domenica, bisogna fare le cose fatte bene. Iachini? Chi è qui da più tempo come me sappiamo la pressioni, diciamo ai nuovi che è una cosa normale. E’ una piazza ambiziosa che pretende molto, noi siamo con l’allenatore e con lui possiamo fare un buon lavoro».