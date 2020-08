Davide Biondini, collaboratore dell’AIC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttoc.com”: «La Lega Pro dovrebbe formare giovani per le categorie superiori, non catapultare ragazzi per qualche anno tra i professionisti per poi spedirli nel dimenticatoio. Con questo nuovo regolamento si abbasserà il livello della Serie C, ci sarà meno meritocrazia e tanti giocatori esperti rimarranno a spasso. La paura è che venga fuori una Lega Pro di qualità inferiore rispetto al recente passato. Per ridurre il gap servirebbe ricercare soluzioni che permettano a tutti i club di investire di più, non limitare le società più forti economicamente. Lo stato di agitazione è stato proclamato, speriamo di non dover arrivare allo sciopero».