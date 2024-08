Binda: “Stangata per il Cosenza, penalizzazione di 4 punti”

Penalizzazione in arrivo per il Cosenza, prossimo avversario del Palermo. Come riportato dal giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Nicola Binda il club di Guarascio dopo il deferimento subirà 4 punti di penalizzazione.

Il Cosenza Calcio, dopo aver avviato positivamente la stagione in Serie B, si trova ora a fronteggiare una significativa penalizzazione. Il Tribunale Nazionale Federale (TNF) ha imposto al club una sanzione di quattro punti in classifica a causa del mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS per gli stipendi di aprile e maggio 2024.

La penalizzazione è stata determinata a seguito della scoperta che, nonostante le dichiarazioni del club alla Co.Vi.So.C. che attestavano il versamento regolare delle imposte e contributi, gli accertamenti hanno evidenziato l’effettiva mancata effettuazione dei pagamenti. Questa situazione ha portato a una violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte del club, complicata ulteriormente dalla presentazione di dichiarazioni non veritiere.

Questo duro colpo lascia il Cosenza senza i quattro punti precedentemente guadagnati sul campo, frutto di una vittoria e un pareggio, azzerandone il conteggio e piazzando il club in una posizione difficile nella lotta per la salvezza.

Ecco quanto scritto da Binda

Che stangata al @CosenzaOfficial dopo il deferimento: la penalizzazione è di 4 punti! #serieB — Nicola Binda (@NickBinda) August 29, 2024