A Biella alcuni tifosi della Juventus che hanno festeggiato il nono scudetto consecutivo della squadra bianconera. Stando a quanto riferito da “Lastampa.it”, i tifosi che si sono riversati in strada per festeggiare sono stati meno del solito e anche i caroselli di auto hanno disturbato soltanto a tratti l’altrimenti tranquilla serata cittadina. L’esultanza dei tifosi bianconeri è risultata comunque indigesta a un quarantaseienne che dalle finestre del suo appartamento al quinto piano di un condominio di via Torino, ha lanciato piatti e bicchieri contro un gruppetto di festanti. Nessuno è stato colpito ma il gesto è stato comunque segnalato al centralino per le emergenze della polizia di stato e una volante è accorsa sul posto. Non ci hanno messo molto gli agenti ad individuare il responsabile. Dalle domande delle forze dell’ordine è emerso che il motivo per cui avrebbe cercato di colpire i tifosi non è il rumore notturno derivato dai festeggiamenti, ma piuttosto l’avversione verso i tifosi della Juventus. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato denunciato per getto pericoloso di cose.