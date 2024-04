Bianco presenta Modena-Catanzaro: «Sarà una gara molto tattica»

Il tecnico del Modena Paolo Bianco esordisce con delle scuse nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Catanzaro per poi presentare il match.

«Chiedo scusa a tutti coloro che si sono sentiti offesi dall’espressione fuori luogo che ho pronunciato dopo la partita con il Bari. Quando si commette un errore bisogna avere l’intelligenza di chiedere scusa: io lo faccio per chi si è sentito offeso. Gara contro la Ternana? Possiamo e dobbiamo fare ancora di più. A Terni abbiamo creato tante occasioni, in alcuni casi le abbiamo sfruttate male e in altri è stato davvero bravo il loro portiere. – continua Bianco come riporta il sito degli emiliani – Quel tipo di prestazione deve darci forza e consapevolezza: questi ragazzi meritano di chiudere questo campionato nello stesso modo in cui lo hanno iniziato. E a Terni, avevamo davanti un avversario che, appena una settimana prima, al minuto 80, era sull’uno a uno in casa della Sampdoria».

«Catanzaro? Sarà una gara molta tattica e immagino bella da vedere. Il Catanzaro è una squadra che ha un’identità chiarissima, gioca un calcio che è uno dei migliori della categoria, è allenata da un tecnico che ha fatto benissimo in tante piazze. I 13 punti distacco tra noi e loro pesano, ma la differenza è segnata dal differente numero di vittorie: noi abbiamo raccolto troppi pareggi, anche in quelle gare nelle quali avremmo meritato sicuramente di più. Infatti, se guardiamo il numero delle sconfitte, loro ne hanno persa una in più di noi, quindi sono stati molto più bravi nel vincere anche quelle partite in equilibrio, ciò che più è mancato alla nostra squadra. Comunque, arrivati a questo punto, è inutile rileggere il passato. Bisogna avere un solo obiettivo: chiudere la stagione al massimo, dando tutto».