Iachini presenta Como-Bari: «Servirà la gara perfetta»

Il tecnico del Bari Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo match dei alletti contro il Como.

«Nelle ultime settimane non siamo stati fortunati negli episodi, dobbiamo essere però più forti di tutto e tutti e sotto questo aspetto non posso rimproverare nulla alla squadra. Certo dobbiamo cercare di sbloccare le partite, non abbassare la testa e reagire. – spiega l’allenatore – Andiamo su un campo importante e ci vorranno rispetto, personalità, coraggio e cura nei dettagli. Ci vorrà la partita perfetta dove tutte le componenti girino nel verso giusto. Mi aspettavo una situazione complicata, ma anche almeno 4-5 punti in più in classifica. Dobbiamo insistere e battere il ferro forte per diventare più concreti. Cambio in attacco? Nell’ultimo periodo abbiamo avuto uno scombussolamento nel reparto avanzato e dobbiamo valutare tutto, ma sia chi parte sia chi entra deve dare il 200%. Nasti? Qualche fesseria ci ha tolto qualche freccia all’arco, ma l’ho visto bene e ci aspettiamo tanto anche da lui. – continua Iachini come riporta Tuttobari.com – Puscas ha sempre giocato. Contro la Cremonese abbiamo avuto la possibilità di recuperare Diaw, che per noi è un attaccante importante. Attorno al ragazzo, dopo la partita di Modena, si era creata una certa pressione: io avevo capito che stava accusando il momento, e quindi ho preferito dare spazio a Diaw e Colangiuli. Sono situazioni momentanee nel calcio, ci vuole una pausa per scrollarsi di dosso certe situazioni e poi ripartire. Adesso Puscas è assolutamente dei nostri ed è dentro la squadra, è ritornato con la giusta serenità e il giusto spirito. Abbiamo grande fiducia in lui affinché possa fare quei gol ci porteranno all’obiettivo. L’imponderabile è sempre dietro l’angolo. Noi ci prepariamo per andare a fare una partita di livello. Se andiamo tanto per andare hanno tutte le qualità per farci male. Bellomo si sta allenando bene, è candidato ad essere parte della partita».