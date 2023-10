Il tecnico del Modena, Paolo Bianco, ha presentato in conferenza stampa la prossima sfida contro il Bari al San Nicola.

Di seguito le sue parole:

«Concentriamoci sul Bari, oggi è la più gara più importante. Nella prima delle due settimane della sosta abbiamo lavorato sui dettagli che non ci hanno permesso di fare punti con Venezia e Palermo. Invece negli ultimi giorni ci siamo soffermati di più nel capire come giocherà l’avversario: abbiamo poche certezze visto il cambio dell’allenatore, ma crediamo che la nostra squadra sappia adattarsi velocemente al tipo di gioco dell’avversario, quindi per questo aspetto non sono preoccupato. Sicuramente troveremo un Bari propositivo, le squadre di Marino provano sempre a dominare le partite tramite il possesso palla: dovremo essere attenti su tutto. E’ la prima volta che affronto un tecnico che mi ha anche allenato, con lui e il suo direttore sportivo abbiamo vissuto una stagione importante a Catania. Gli auguro ogni bene, ma dalla prossima gara, non da quella di domani…Massima concentrazione sul Bari: la mia squadra saprà farsi valere».