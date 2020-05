L”assemblea di Serie C ha scatenato numerose polemiche, infatti ha lasciato molte società interdette l’idea di procedere alla quarta promozione per merito sportivo. L’amministratore delegato del Padova, Alessandra Bianchi, si è detta contraria a questa possibile soluzione, queste le sue parole rilasciate ai microfoni di “Padovagoal.it”: «Penso che faremo ricorso se verrà tenuto conto il criterio del merito sportivo. In caso di decisione del Consiglio Federale orientata ad appoggiare questa linea noi non ci sentiremmo tutelati e sicuramente difenderemo la nostra posizione in tutte le sedi competenti».