Bianca Guaccero, conduttrice del programma “Detto Fatto” si è resa protagonista di un imbarazzante gaffe fuori onda. La conduttrice ha chiamato in trasmissione delle esperte di pulizie per parlare di igienizzazione. Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport”, la Guaccero ha poi annunciato la pubblicità e, credendo di non essere ripresa, ha fatto una domanda particolare alle esperte: “Ora ditemi, come si fa ad igienizzare la pas**ra?“. La gaffe della conduttrice è stata condivisa sui social, diventando virale in poche ore e scatenando la reazione dei fan del programma.