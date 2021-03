Intervistato dal quotidiano La Sicilia, il Direttore dell’Area Tecnica del Catania Maurizio Pellegrino (oltre a criticare l’atteggiamento del Catania contro il Teramo) attribuisce al tecnico Raffaele la scelta di non confermare Biagianti: «Curcio via e dentro Izco? Il primo l’ho ceduto perchè ho potuto prendere in cambio Sarao, Zanchi e Piccolo. Izco al posto di Biagianti è stata una scelta voluta dal tecnico».

Ma dopo poche ore, Biagianti passa al contrattacco sul suo profilo Instagram. Questa la sua storia social: “La vita mi ha insegnato a prendermi sempre le mie responsabilità.





Dopo tanti mesi e in un momento complicato per squadra e città, Maurizio, ancora continui a dare la colpa al Mister per scelte che furono solo tue? Bisogna cercare di essere sinceri o quantomeno di avere le palle per le scelte che si fanno…”