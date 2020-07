Jonathan Biabiany, ormai ex attaccante del Trapani, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della diretta Instagram con “Calciomercato Live Official”: «Trapani non la ritengo la tappa peggiore della mia carriera perché comunque sono stato bene. A livello calcistico non è andato come si sperava però ho conosciuto ottimi ragazzi e dipendenti con cui ho legato molto. Ho avuto i miei problemi con la società, che non c’entrano nulla con il calcio. Io sono una persona onesta e tranquilla: quello che hanno cercato di fare si vedrà dopo. Penso che il mio contratto iniziava un po’ a pesare per il Trapani. In qualsiasi modo hanno cercato di liberarsi di me, anche se penso che quando le cose non vanno bene basta guardarsi negli occhi e parlarci, trovando così una soluzione».