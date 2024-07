BetB2B: il software più importante per le società di bookmaker nel 2024

Nel dinamico mondo delle scommesse sportive, i progressi tecnologici svolgono un ruolo fondamentale nel migliorare l’esperienza del giocatore e razionalizzare le operazioni. Mentre entriamo in una nuova era, le società di app e software all’avanguardia stanno plasmando il mercato delle scommesse sportive e cambiando il modo in cui gli appassionati di sport interagiscono con gli eventi che amano.Le scommesse sportive online sono diventate una forma di intrattenimento molto popolare in tutto il mondo. Lo sviluppo di siti web di scommesse online e di applicazioni mobili ha consentito agli scommettitori di espandere in modo significativo le proprie opzioni di scommessa e ha aperto nuove sfide agli sviluppatori per creare servizi utente innovativi ed entusiasmanti.

Nel 2024-25, gli attuali software per scommesse sportive dovranno soddisfare molti parametri e tendenze – BetB2B

“Per sviluppare con successo un sito web di scommesse sportive, è necessario considerare attentamente alcuni fattori”, afferma BetB2B. Innanzitutto concentrarsi sulle esigenze dei giocatori.Queste caratteristiche racchiudono sia innovazione che principi e richieste tradizionali:

Conformità legale: Rispettare le normative locali sul gioco d’azzardo e ottenere le licenze necessarie è fondamentale per rimanere conformi alla legge.

Esperienza utente (UX): Per mantenere le persone felici e farle tornare, è necessaria un’interfaccia user-friendly.

Sicurezza: I dati degli utenti e le transazioni finanziarie devono essere protetti da rigorosi protocolli di sicurezza.

Integrazione dei metodi di pagamento: Per facilitare depositi e prelievi, è necessario integrare una varietà di metodi di pagamento sicuri.

Dati in tempo reale:

Il giocatore deve ricevere informazioni aggiornate sugli eventi attuali e quote precise integrando flussi di dati in tempo reale.

Compatibilità multipiattaforma: Assicurati che le app del tuo sito web funzionino su più dispositivi e sistemi operativi

garantendo la compatibilità multipiattaforma.

Dashboard personalizzate: Consentire ai giocatori di creare dashboard personalizzate in base ai loro sport, squadre e opportunità di scommessa preferiti

Scommesse dal vivo:

Un modo per migliorare il tuo sito web di scommesse e fornire ai giocatori maggiori informazioni in modo che possano fare scommesse migliori nel gioco è includere la copertura sportiva in diretta.

Scommesse sugli Esport: i giocatori potranno piazzare scommesse sugli eventi Esports.

Migliora il coinvolgimento con lo streaming sportivo in diretta e le scommesse sportive virtuali.

Opzioni di criptovaluta: le opzioni di pagamento aumenteranno il pubblico dei giocatori

Caratteristiche sociali: La possibilità per i giocatori di condividere le proprie scommesse, competere con gli amici e

partecipare alle classifiche è un ottimo modo per rendere le scommesse più social

Analitica avanzata:

I siti di scommesse con analisi avanzate consentiranno agli scommettitori di prendere decisioni più informate analizzando i dati passati e fornendo statistiche e tendenze dettagliate

Offerte incentrate sul

giocatore: Personalizza le opzioni di scommessa in base al comportamento e alle preferenze del

giocatore.

Realtà Aumentata (AR):

Usa l’AR per un’interazione coinvolgente con quote e dati. Utilizzando la tecnologia della realtà aumentata (AR), gli scommettitori saranno in grado di vedere e interagire con quote e dati sulle scommesse in un ambiente più naturale

“Per essere al passo con le tendenze e sviluppare un progetto di successo nel settore delle scommesse, è

necessario scegliere il software che meglio si adatta a tutte queste esigenze e tendenze”, consiglia BetB2B.Man mano che sempre più paesi legalizzano le scommesse sportive e le piattaforme di scommesse diventano più accessibili agli investitori, il mercato continua a crescere fortemente. “Sempre più persone fanno scommesse sportive online e sempre più nuove società di scommesse lanciano i loro progetti, il che significa che il valore del mercato non farà altro che crescere”, sono fiduciosi gli analisti di BetB2B.Secondo i dati di Ricerca sullo Stretto il valore del settore delle scommesse sportive online nel 2023 ha raggiunto i 56,3 miliardi di dollari. Si prevede che il mercato delle scommesse online raggiungerà 1,43 trilioni di dollari entro

il 2032. Scommettere sugli sport tradizionali come calcio, basket, tennis, atletica, nuoto e così via non è più sufficiente per competere efficacemente sul mercato.Gli esperti di BetB2B raccomandano ai proprietari di siti di scommesse di espandere il più possibile le scommesse sportive, implementare gli Esport e collegare tutti i tipi di opzioni di scommessa agli eventi. Le soluzioni della piattaforma per i bookmaker possono essere un grande vantaggio nello sviluppo di un progetto di scommesse.

BetB2B: scommesse sportive ed Esport

Negli ultimi anni gli eventi Esports hanno guadagnato un’enorme popolarità, attirando milioni di spettatori,

soprattutto giovani. Un massiccio afflusso di nuovi giocatori si osserva in League of Legends, Dota 2, Overwatch e Counter-Strike. I Millennial e gran parte della Generazione Z hanno l’età per scommettere. E i videogiochi sono molto popolari tra queste generazioni.Gli sport virtuali sono affascinanti simulazioni HD generate al computer di eventi sportivi reali. Come nel mondo reale, i giocatori virtuali incontrano una varietà di tipi di gare, concorrenti e abbinamenti. Algoritmi avanzati determinano il risultato, tenendo conto dell’abilità e dell’esperienza e, come sempre, dell’elemento fortuna, proprio come nel mondo reale.Per far crescere una società di scommesse e attrarre nuovi giocatori, una strategia è fornire opzioni innovative e pertinenti.Per integrare rapidamente le scommesse sportive sul tuo sito web o espandere il tuo portafoglio esistente, BetB2B offre l’API Sportsbook:

Accetta scommesse su più di 182 sport.

Sport popolari, campionati di basso livello, campionati e partite di squadra vengono raccolti in un unico posto

per le scommesse prima dell’evento (pre-partita).

Trasmissioni in diretta di partite e resoconti grafici utilizzando l’esclusiva tecnologia BetB2B Zone in tempo

reale.

“Partita del giorno”: evidenzia i principali eventi della giornata con un’ampia selezione di quote.

“Dettagli giocatore”: selezione di partite e possibili risultati con quote favorevoli.

Oltre 3.000 eventi e giochi imminenti.

Supporto per statistiche e analisi delle partite.

Ampia scelta di quote di scommessa.

Accetta istantaneamente scommesse sportive da

qualsiasi dispositivo.

BetB2B Sportsbook è una soluzione semplice, personalizzabile e compatibile che fornisce una completa

personalizzazione della gestione aziendale,fornire ulteriori opportunità e flessibilità nel lavoro. >Metodi di pagamento aggiuntivi per comodità del giocatore

La capacità di accettare più metodi di pagamento è una caratteristica fondamentale della migliore piattaforma iGaming. Per semplificare le cose ai tuoi giocatori e soddisfare le loro esigenze, è importante fornire le opzioni di pagamento più comuni e opzioni alternative. I fornitori di servizi affermati offrono cioè soluzioni monetarie moderne come i portafogli digitali, oltre a metodi comprovati di bonifico bancario e carta di credito. Un esempio è la varietà di opzioni di

pagamento offerte da BetB2B:

Portafogli elettronici

Sistemi di pagamento mobile

Voucher elettronici

Scambi di criptovaluta

Sistemi di pagamento

Le aziende devono essere adattative e aperte a nuove opzioni di pagamento in risposta alle mutevoli condizioni del mercato. Un articolo fornito da BetB2B, a fornitore di software per scommesse.