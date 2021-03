«C’è un cambiamento culturale, una donna che gioca a calcio sta diventando normale. Dal Mondiale abbiamo fatto enormi passi avanti e grazie alle scelte Federazione e agli investimenti delle società si sta continuando ad andare avanti. Il presidente Gravina ha presentato un progetto sul calcio femminile. Mi aspetto risorse economiche per aumentare la base, fondamentale per far crescere il settore, la competitività dei campionati e l’esposizione mediatica. Poi servono più allenatrici e più dirigenti donne, il rischio invece è che si porti lo sguardo maschile all’interno del mondo del calcio femminile.

Con un accordo con la Lega Dilettanti si potrebbero creare squadre miste. Eleverebbe il livello qualitativo delle bambine. Avremmo dei benefici non solo in termini sportivi, ma anche in termini di società civile. Vedi ad esempio il dramma dei femminicidi». Queste le parole del ct della Nazionale Femminile di calcio, Milena Bertolini, rilasciate ai microfoni di “Radio anch’io sport” in merito a una possibile lega mista.