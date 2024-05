Beppe Marotta glielo dice chiaramente: parlo con Oaktree e ti facciamo l’offerta | Un altro capolavoro a parametro zero

Marotta non smette di portare a casa colpi importanti a parametro zero: prima serve il sì di Oaktree, poi parte l’assalto.

Sono state ore di grande tensione in casa Inter, quelle del passaggio di proprietà. Zhang, il cui ultimo sussulto rimane un confuso comunicato stampa firmato direttamente dal sito del club, non è più il presidente della squadra ne il proprietario, con le quote di maggioranza Suning che sono passate lo scorso martedì nelle mani di Oaketree.

Il fondo che ha rilevato le quote dopo il mancato pagamento del debito di Zhang avrebbe intenzione di dare continuità al club confermando la dirigenza tecnica. Tradotto, Giuseppe Marotta dovrebbe avere carta bianca sul mercato, e in questo senso i tifosi dell’Inter possono dormire sogni tranquilli visti i risultati portati a casa dal dirigente.

Adesso, passato il terremoto, Marotta inizierà a programmare il mercato e il ds avrebbe già in mente il prossimo colpo a parametro zero. Si tratta di un pupillo del dirigente, che già nelle scorse settimane era stato nel mirino dell’ex Juve. La trattativa può entrare nel vivo nelle prossime settimane.

Inter, obiettivo per il centrocampo a parametro zero

Nelle prossime settimane proseguirà il percorso di crescita per la prossima stagione. Chiusi già due colpi ancor prima di finire la stagione, Zielinski e Taremi, Marotta proverà a fare il suo terzo regalo alla squadra. Un calciatore per il centrocampo da inserire in una rosa già piuttosto completa in tutti i reparti, che potrà dare forza ed esperienza, ma soprattutto che sorride al bilancio visto che il costo del cartellino sarebbe nullo.

Stiamo parlando di Adrien Rabiot, che difficilmente rinnoverà con la Juventus e che potrebbe decidere di rimanere in Serie A qualora arrivasse un’offerta importante..

Rabiot all’Inter, da suggestione a possibilità di mercato

Quella che in queste settimane è stata dipinta come una suggestione di mercato potrebbe nei prossimi giorni diventare una trattativa concreta. Rabiot infatti non dovrebbe rinnovare il suo contratto con la Juventus, e in questo momento una delle poche squadre a poter garantire il suo ingaggio molto alto – 7 milioni di euro – è proprio l’Inter.

C’è da considerare la fedeltà di Rabiot ai colori bianconeri, certo, anche se il giocatore non ha mai smentito le voci di un interessamento di altre squadre di Serie A e potrebbe a Milano trovare nuovi stimoli e nuove sfide, anche con la maglia dei rivali storici come accaduto per Cuadrado lo scorso anno.