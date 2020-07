Si è disputata ieri la finale playoff in serie C vinta dal Reggio Audace, che si è imposto per 1-0 contro il Bari rimasto, dunque, in terza serie. In attesa che si concluda la Serie B, che potrebbe vedere retrocedere, Trapani, Cosenza e Juve Stabia, andiamo a vedere quello che potrebbe essere il Girone C, che vedrà la partecipazione del Palermo per la stagione di Lega Pro 2020/21:

Avellino

Bari

Bitonto

Casertana

Catania

Catanzaro

Cavese

Cosenza e/o Juve Stabia

Monopoli

Paganese

Palermo

Picerno

Potenza

Sicula Leonzio

Teramo

Trapani (?)

Turris

Vibonese

Virtus Francavilla

Viterbese