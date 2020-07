Intervenuto ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24, il ministro della Salute, Roberto Speranza si è espresso in merito all’eventuale seconda ondata di Coronavirus, spiegando quelle che sono le tre regole fondamentali per prevenire i contagi evitando così un nuovo lockdown: utilizzare correttamente le mascherine, rispettare il distanziamento sociale, evitando gli assembramenti, e lavare frequentemente le mani. “Devono accompagnarci per le prossime settimane – spiega Speranza – fino a quando non avremo sconfitto definitivamente il virus. Capisco che anche in queste regole c’è un po’ di sacrificio, ma dobbiamo continuare a rispettarle perché ne va della nostra capacità di ripartire. Come ministro della Salute sono preoccupato ogni volta che ci sono queste tre regole non rispettate”