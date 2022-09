Attraverso i propri canali ufficiali il Benevento ha ufficializzato l’arrivo di Fabio Cannavaro.

Il Benevento Calcio comunica che le richieste di accredito stampa e fotografi relative all’evento di presentazione del tecnico Fabio Cannavaro potranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo [email protected] entro e non oltre le ore 18:00 di oggi, mercoledì 21 settembre 2022.

La società, inoltre, rende noto di aver raggiunto un accordo con l’emittente OttoChannel, canale 16, per la trasmissione in diretta esclusiva della Conferenza stampa sul digitale terrestre e in streaming su www.ottochannel.tv. Per le emittenti accreditate, non licenzatarie, sarà previsto un apposito spazio per le interviste video al mister, al termine della conferenza stampa.