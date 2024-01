Benevento, notte di follia per gli ex Agnello e Perlingieri: arrestati per aggressione

Due ex calciatori delle giovanili del Benevento, Emanuele Agnello e Francesco Perlingieri, fermati per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale.

Come riportato da “Il Mattino” i 21enni, ormai svincolati dal club campano, avrebbero aggredito un 19enne su via Vittorio Emanuele a Torre Annunziata. Ma non solo, i due ex calciatori avrebbero anche reagito ai carabinieri intervenuti durante l’aggressione al 19enne in strada e per questo sono stati fermati per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale.