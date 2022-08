Come si legge su “TMW” dopo il prestito di sei mesi a Parma, Nwankwo Simy è tornato alla Salernitana, che da settimane lavora alla sua cessione. Nelle ultime ore la pista Benevento per l’attaccante nigeriano si sarebbe fatta molto calda, con l’ex Crotone verso il trasferimento in Campania, da dove potrebbe fare percorso inverso Diego Farias, che potrebbe essere inserito nella trattativa.