Brutta situazione per l’ex attaccante della Juventus Nicklas Bendtner nelle ultime ore.

Il danese, secondo quanto riporta “Alfredopedulla.com”, dopo essere volato a Dubai per motivi di lavoro, si è trovato impossibilitato a tornare in patria in quanto la Danimarca aveva bloccato tutti i voli provenienti dalla capitale degli Emirati per i protocolli Covid. Questo fatto è stato riportato subito da “BT” giornale danese.

Durante questo periodo di “blocco” è avvenuto un furto nell’abitazione di Bendtner a Hörsholm.

«Sono andato a Dubai il 4 gennaio, quando il Paese si trovava in fascia arancione. Ma durante il mio viaggio, che era per lavoro, il mondo si è capovolto e ora siamo passati alla zona rossa. Facciamo del nostro meglio per poter tornare. Non sarei partito se ci fossero stati dei cambiamenti in quel momento. Complimenti ‘BT’, sarai orgoglioso: hai già vinto il Premio Cavlin» – ha dichiarato Bendtner -.