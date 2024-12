Beltrame: «Longo-Conte? Paragone non azzardato. Il Bari deve puntare ai playoff»

Intervistato ai microfoni di tuttobari.com, l’ex fantasista del Bari Stefano Beltrame, ha parlato anche della situazione attuale tra i biancorossi:

«Rispetto all’inizio che era partito con qualche difficoltà, adesso lo vedo completo e consapevole di quello che è il suo status, cioè quello di una squadra che rappresenta una piazza incredibile. Avendo affrontato tante volte contro Mister Longo quando giocavo nella Primavera, non avevo alcun dubbio che, dopo la falsa partenza, il Bari si sarebbe ripreso. Può e deve puntare ai playoff. Un fattore ed un motivo in più per puntarci è sicuramente il pubblico. Poi è vero che non è facile perché ci sono squadre che stanno andando molto forte e il campionato è combattuto però non ci si deve accontentare. Longo? E’ l’uomo giusto per rilanciare le ambizioni della squadra. Dovessi scegliere un aggettivo per descriverlo, vedendolo da fuori ed in base a quella che è la mia esperienza, direi affamato di vittorie e voglia di fare bene. Paragone con Conte? Non è azzardato perché ho avuto la fortuna di allenarmi col Mister ai tempi della Juventus, quando venni inserito in prima squadra, e vedo il medesimo carisma».