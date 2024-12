Calciomercato Reggiana: occhi su Fiordilino. L’ex rosa piace anche al Pescara

Luca Fiordilino potrebbe ripartire dalla Serie B. L’ex giocatore del Palermo, in scadenza con il Venezia, è uno dei nomi in uscita del club veneto, il quale vorrebbe quantomeno incassare un piccolo indennizzo per non perderlo a zero a giugno. Il centrocampista siciliano – riporta “Il Messaggero” – piacerebbe alla Reggiana, ma non è l’unico club sulle sue tracce. Fiordilino, infatti, piace anche al Perugia e al Pescara: quest’ultima ha già provato a convincere il classe ’96 a sposare il progetto biancoazzurro in estate, e nei prossimi giorni le parti potrebbero sentirsi nuovamente per trovare l’intesa.

