Il noto attore e imprenditore Germano Bellavia, ha lanciato un vero e proprio scoop riguardante Leo Messi a “Radio Marte”. Ecco le sue parole: «Vi posso dare uno scoop, Messi presto arriverà al Napoli. Non parlo solo della gara di Champions con il Barcellona, ma intendo proprio per giocare. La mia pasticceria rifornisce il club blaugrana, quindi ho ricevuto forti spifferi del possibile addio di Messi. Messi ha già fatto sapere che gradirebbe la destinazione partenopea. Inoltre lo stesso club azzurro è già stato a Barcellona per parlare del possibile trasferimento. Si tratta di un sogno, ma qualche passo è stato fatto».