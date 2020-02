Il medico del Bayern ha consigliato ai giocatori del tecnico Flick di evitare il contatto con i fans in seguito all’emergenza. I giocatori del Bayern, sotto consiglio del capo medico della società, Roland Schimidt, non dovranno firmare autografi ai fans, nè essere disponibili per foto e selfie. Il tutto fino a nuova comunicazione da parte del club bavarese. “Chiediamo comprensione da parte dei nostri tifosi e di tutti i visitatori delle nostre sessioni di allenamento e delle nostre partite” – fanno sapere dal club bavarese -.