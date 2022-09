I tifosi del Bayern Monaco protestano per il costo elevato della birra venduta allo stadio. A causa del Covid e poi per effetto della guerra in Ucraina, il prezzo della birra tedesca è schizzata all’insù. Ma in nessun altro stadio il prezzo è aumentato tanto quanto a Monaco di Baviera dove il costo supera anche i 10 euro se si considera l’abbinata con il würstel.