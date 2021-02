Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, Pablo Barrientos, ex calciatore del Catania, ha voluto comunicare la propria decisione di ritirarsi dal calcio giocato. Ecco il suo messaggio:

“Attraverso queste parole voglio farvi sapere la mia decisione di ritirarmi dal calcio, per così dire professionale, perché in questi quasi 18 anni posso dire di essere stata una persona benedetta nel realizzare il mio sogno e nel dedicarmi a ciò che era e sarà la mia passione. La fiamma che ogni giocatore porta dentro, im me si è spenta.





Mi ritiro felice, sapendo di aver dato il massimo e di portare con me grandi amici, momenti indimenticabili, gioie, tristezze, infortuni, insegnamenti, ecc. Voglio anche ringraziare ogni tifoso che ha accompagnato la mia carriera, in Argentina, Russia, Italia, Uruguay. Grazie a tutti per il vostro sostegno incondizionato. Per sempre grato a tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo percorso, con emozione, saluto una delle tappe più belle della mia vita.” In basso il post in questione.

