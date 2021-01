Gabriele Rolando, esterno della Reggina, sta per tornare in Lega Pro. Infatti secondo quanto riporta “La Gazzetta del Mezzogiorno”, è sempre più vicino lo scambio con il Bari, che porterebbe l’ex rosanero in Puglia e Simone Simeri alla Reggina. I due trasferimenti sarebbero con la formula del prestito.

Il giocatore nelle ultime ore era stato accostato al Palermo, ma nulla di effettivamente concreto. (CLICCA QUI)