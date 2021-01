Il Bari è vicinissimo all’ingaggio di Gabriele Rolando, esterno di centrocampo classe ’95, dalla Reggina. L’ex rosanero è atteso questa sera sarà in città e, da domani, inizierà a muovere i primi passi nel mondo Bari.

Stando a quanto riferito da “Ilbari.tv”, il calciatore firmerà con i biancorossi un contratto per il prestito fino a fine stagione con obbligo di riscatto in caso di promozione. La società biancorossa, che nella giornata di domani dovrebbe ricevere il nulla osta dai calabresi, provvederà a far svolgere a Rolando, che ha già sostenuto parte delle visite mediche a Reggio Calabria, gli ultimi accertamenti necessari, tampone compreso.





Difficilmente il neo acquisto parteciperà, dunque, alla seduta di allenamento in programma domattina. Nel corso delle prossime ore le due società procederanno a completare l’iter burocratico e l’ufficialità del trasferimento potrebbe arrivare tra domani e giovedì.