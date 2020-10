Nicola Citro è un nuovo giocatore del Bari.

Il comunicato del club: “L’attaccante in biancorosso fino al 2022.

SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Frosinone Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Citro (27 maggio ’89, Salerno); l’attaccante ha firmato un contratto fino al giugno 2022 .

La carriera di Citro comincia nelle fila della Nuova Sanseverinese; Ebolitana, Valle Grecanica, Città di Messina e Marcianise le successive tappe che lo porteranno, nell’estate del 2014 a vestire la maglia del Trapani in Serie B che contribuirà a portare con i suoi gol (14 reti in 40 partite) alla finale playoff ’15-’16 per la Serie A persa contro il Pescara. Nel ’17 passa al Frosinone e con i frusinati conquista la Massima Serie (34 presenze e 4 gol); veste per una stagione la maglia del Venezia prima di tornare in Ciociaria nello scorso campionato. Benvenuto Nicola !”