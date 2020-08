Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, è arrivata la fumata bianca per l’arrivo di Gaetano Auteri sulla panchina del Bari.

Auteri, che nel girone C di serie C ha allenato negli ultimi anni Matera, Benevento e Catanzaro, come riporta “Passione Bari radio Selene”, firmerà un contratto biennale, come il neo ds Giancarlo Romairone.